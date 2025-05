2025年5月、アメリカ政府高官がSignalなどのメッセージングアプリで送受信したチャットや画像、音声などを記録する改造版アプリ「TeleMessage」を使用していたことが判明しました。新たに海外メディアの404 Mediaが、「ハッカーがTeleMessageにハッキングを仕掛けて顧客データを盗み出した」と報じました。The Signal Clone the Trump Admin Uses Was Hackedhttps://www.404media.co/the-signal-clone-the-trump-admin-uses-was-ha