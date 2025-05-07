Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Î¥¸¥Þ¤Ï£·Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Èæ£³¡¥£´¡óÁý¤Î£µ£°£°²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÏÁ°Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é£±±ß°ú¤­¾å¤²£´£¶±ß¤È¤·¤¿¡£²ÈÅÅÈÎÇä¶È³¦¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ²£¤Ð¤¤¤Î·¹¸þ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¤ä¾®·¿²ÈÅÅ¤Ê¤ÉÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÄÌ¾¦À¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬·Êµ¤¤ò²¼²¡¤·¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì