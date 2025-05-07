¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/07¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎGISELLE¡Ê¥¸¥¼¥ë¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaespa¥¸¥¼¥ë¡Ö¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î²áµî¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¥¸¥¼¥ë¡¢ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¥¸¥¼¥ë¤Ï¡¢5Æü¤Î¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤òÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤¤º¢¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤