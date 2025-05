【Gears of War: Reloaded】 8月27日発売予定 価格:未定 マイクロソフトは、初代「Gears of War(ギアーズ オブ ウォー)」を現行機向けにリマスターした「Gears of War: Reloaded」を、Xbox Series X|S/Xbox PC/Xbox Cloud Gaming (Beta)/プレイステーション 5/Steam向けに、8月27日に日本で発売する。日本での価格は未定だが、アメリカでは39.99ドル