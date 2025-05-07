µ¶Êª¤Î¥Ê¥¤¥­¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òËÜÊª¤Èµ¶¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷2¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¦É¸Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢ÃæÂ¼¹À»ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤È»°¿À½íº»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¤ª¤È¤È¤·11·î¤«¤éµîÇ¯8·î¤Ë¤«¤±¡¢ÅÔÆâ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×2Å¹ÊÞ¤Ëµ¶¤Î¥Ê¥¤¥­¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¢¤ï¤»¤Æ7Â­¤òÇäµÑ¤·¡¢65Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ