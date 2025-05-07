¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£»³ºê°é»°Ïº¤Ï Kiroro ¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Ø¡×¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¤Ï¸Å¼ÕÈþº´»Ò¤Î¡ÖÆ¸¿À¡×¤ò¥«¥Ðー¡ª 5·î13Æü¤Î¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ËÂ£¤ë²Î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ »³ºê°é»°Ïº¤Ï Kiroro¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Ø¡×¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¤Ï¸Å¼ÕÈþº´»Ò¤Î¡ÖÆ¸¿À¡×¡¢GENERATIONS¤Ï¥³¥Ö¥¯¥í¤Î¡Öé²¡×¤È¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¥«¥Ðー¤ËÄ©¤à¡£ ÌÚ»³Íµºö¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿2008Ç¯È¯É½¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Öhome¡×