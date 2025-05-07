À¾Éð¤Ï7Æü¡¢¥â¥ó¥Æ¥ëÁª¼ê¡Ê25¡Ë¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï73¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥â¥ó¥Æ¥ë¡ÊËÜÌ¾¡áÆü·¨¥â¥ó¥Æ¥ë¡Ë¤Ï²­Æì¸©½Ð¿È¡£¶â¸÷Âçºå¹â¡½OBC¹âÅç¡½Î°µå¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¡½ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò·Ð¤Æ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç2023Ç¯¤ËÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å88¥­¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¡£24Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£