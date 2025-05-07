´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¤æ¤­¤Ü¤à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¡Ö¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤Ï»È¤ï¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª¥«¥ì¡¼Ê´¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Î¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¹ç¤¤¤Ó¤­Æù250g¤¿¤Þ¤Í¤®1¡¿2¶Ì¡ÊÌó100g¡Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ò¤È¤«¤±¤·¤ç¤¦¤¬¤Ò¤È¤«