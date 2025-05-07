Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÃ«È»¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢FX¼è°ú¤Ç1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´Þ¤ß±×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤¹¤²¤§¡ª1000ËüÄ¶¤Î´Þ¤ß±×¿åÃ«È»¤ÎFX¼è°ú²èÌÌX¤Ç¤Ï¡ÖGWºÇ¹â¡×¤ÈFX¤Ç¤Î¼è°ú²èÌÌ¤ò¸ø³«¡£ÊÆ¥É¥ë±ß¤ä¥æ¡¼¥í±ß¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¡¢¹ë¥É¥ë±ß¤È»Å¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢Áí¹ç·×É¾²ÁÂ»±×¤Ï¡Ö¡Ü10,439,000¡×¤ÈÉ½¼¨¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÇä¤êÍø³Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Âç¤­¤ÊÍø±×¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬