Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É¤Ç2025Ç¯4·î¡¢Ë½Áö¤·¤¿¼Ö¤¬7¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¥Ö¥ìー¥­¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4·î1Æü¤ËÃæ¶è±É3ÃúÌÜ¤Çµ¯¤­¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ò½Ð¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊâÆ»¤òË½Áö¤·¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿0ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò´Þ¤àÃË½÷7¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï5·î7ÆüÄ«¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­(74)¤ò¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£