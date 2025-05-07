ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ï¡¢5·î22Æü(ÌÚ)¤«¤é6·î4Æü(¿å)¤Î14Æü´Ö¡¢¿©ÉÊ¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Æ¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡ª¥Á¥ç¥³¥ß¥óÅÞ¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡ª¥Á¥ç¥³¥ß¥óÅÞ¡Ù  ¾ì½ê¡§ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹ÃÏ²¼2³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬¿©ÉÊ¥Õ¥í¥¢´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î22Æü(ÌÚ)¡Á6·î4Æü(¿å)±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡×¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Î°û¿©¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ª¾¤¤·¤¢