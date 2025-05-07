¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ2ÂÇÅÀ¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î10¹æ¡¢º£µ¨10ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬2ÅÙÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹10²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Á°Æü6Æü¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÅÀ²¦¤ÎT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê32¡Ë¤¬º¸µÓÉÕ¤±º¬¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á10Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡¢T.¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ê29¡Ë¤ËÂ³¤¯¸Î¾ã¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏM.¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤âµÙ