¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¡Ê46¡Ë¤¬2025Ç¯5·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥­¥ã¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥¹¥È¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö#¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯ #¾åÏÓ»°Æ¬¶Ú¤Î #¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Û¤«¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö#¥È¥é¥¤¥»¥×¥¹¥×¥ì¥¹¥À¥¦¥ó¡Ê¥í¡¼¥×¡Ë #¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï #¸ª¤ò²¼¤²¤Æ #Éª¤òÆ°¤«