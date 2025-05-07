¡Ö²¿¤â¤«¤â¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×4·î¤ÏÊª²Á¹âÆ­¤òÃ²¤¯À¼¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿©ÉÊ¤Ï4,225ÉÊÌÜ¤¬Ê¿¶Ñ16¡ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¡£4,000ÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ë1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡ÊÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥¤¥ª¥ó¤Ï4·î9Æü¡¢¼«¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊPB¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡×75ÉÊÌÜ¤ÎÃÍ²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¥µ¥é¥ÀÌý¤ä¥Ý¡¼¥¯¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢ÎäÅà¤«¤éÍÈ¤²¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¿©ÉÊ¤¬Ãæ¿´¤À¡£¡Ö¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÄã²Á³Ê¤òÄÉµá¤¹¤ëPB¡Ø¥»¥Ö¥ó¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥¤