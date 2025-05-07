¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024－25¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò¾Ò²ð¡£7¥Áー¥àÌÜ¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¾å°Ì¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ º£Âç²ñÍ£°ì¤Î½é½Ð¾ì¥Áー¥à¡£2021－22¥·ー¥º¥ó¤ËB