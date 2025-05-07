°ËÀª¤Î½é²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¡¢¿ÀÅÄ¤ËË­ºî¤ò´ê¤Ã¤ÆÁáÉÄ¤ò¿¢¤¨¤ëº×Åµ¡¢¸æÅÄº×¡Ê¤ª¤ß¤¿¡Ë¤¬5Æü¡¢»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Î±îÅÄÉ§¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Þ¹òË­¾÷¤Ê¤É¤ò´ê¤Ã¤ÆÆîËÌÄ«¡¦¼¼Ä®»þÂå¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤ëº×¤ê¤Ç¡¢1971Ç¯¤Ë¤Ï»°½Å¸©¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿ÀÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸æÅÄ¿¢¤¨¿À»ö¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢È¬²µ½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ËÀª»Ô¤Î¿Ê½¤¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤¬ËÜÅÂ¤«¤é±¿¤ó¤À¶ÌÉÄ¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£½Ë»ì¤¬ÁÕ¾å¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢È¬²µ½÷¤¬