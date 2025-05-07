[5.6 J1Âè15Àá Çð 1-0 À¶¿å »°¶¨FÇð]Ä¾¶á¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤Ç¤Ï³«»Ï2Ê¬¤Ë¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¿·³ãÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾14Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡£¤¤¤º¤ì¤Î»î¹ç¤âÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾¸Å²°Àï¤Ç¤ÏµÕÅ¾¡¢¿·³ãÀï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤Ï²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³2»î¹çÆþ¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆþ¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈDF¥é¥¤¥ó¤ÎDF¸¤