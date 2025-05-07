Steve HollandKanishka Singh[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£¶Æü¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤ÇÀè·îÈ¯À¸¤·¤¿½±·â»ö·ï¤ò¼õ¤±¥¤¥ó¥É¤¬¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÎÎÆâ¤Ø¤Î¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢¾×ÆÍ¤¬¡ÖÁá¤¯½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£·ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥ÉËÌÉô¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë½à½£¤Ë¤¢¤ë£¹¥«½ê¤Î¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¡£¹¶·â¤ÏÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥­¥¹