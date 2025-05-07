NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¡¢»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È»ëÄ°Î¨¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤Î¡¢Ä«¥É¥é¸å½é¤ÎÌ±Êü¼ç±éÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï4·î22Æü¤ÎÊüÁ÷½é²ó¤Þ¤ÇÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Æâ²Ê°å¤Ç¾®Àâ²È¤ÎÃÎÇ°¼Â´õ¿Í»á¤Ë¤è¤ë¡¢Îß·×350ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿°åÎÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÅ·µ×Âë±û¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ï¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÌ¤Á³ÈÈºáÀøÆþÁÜºº¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥¤¥Á¥±¥¤¤Î¥«¥é