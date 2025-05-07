¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¿¦¾ì¤òÃµ¤½¤¦¡×¤È¡¢¥·¥Ë¥¢Å¾¿¦¤ËÄ©¤à50¡¢60Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¥·¥Ë¥¢Å¾¿¦¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔ»öÎã¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¥·¥Ë¥¢ÀìÌçÅ¾¿¦»Ù±ç²ñ¼Ò¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×ÂåÉ½¤ÎÃæÅç¹¯·Ã»á¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥·¥Ë¥¢¤ÎÂà¿¦Âå¹Ô³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Æþ¼ÒÄ¾¸å¤Ë»È¤¦Îã¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ÎÂà¿¦Âå¹Ô¡£¼ã¼Ô¤¬»È¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢¤âÂà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Âà¿¦Âå¹Ô¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿