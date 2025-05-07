5·î6ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢53ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÀÅ²¬¸©·ÙÀÅ²¬Ãæ±û·Ù»¡½ð ¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÂë¾¢¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï6Æü¸á¸å10»þº¢¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èº°²°Ä®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃË¤ò¸«¤«¤±¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤¬·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢ÃË¤Ï¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡