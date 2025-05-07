ÄÌ²ßÊÌÃ»´ü¥È¥ì¥ó¥É°ìÍ÷ 1.¹ë¥É¥ë¡ã¢¬¢¬¡ä 2.NZ¥É¥ë¡ã¢¬¡ä 3.±ß¡ã¢¬¡ä 4.¥æー¥í¡ã¢¬¡ä 5.¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ã¢¬¡ä 6.¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡ã¢¬¡ä 7.¥Ý¥ó¥É¡ã¢ª¡ä 8.¥É¥ë¡ã¢­¡ä 5·î7Æü8»þ14Ê¬»þÅÀ