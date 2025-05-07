¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î7Æü¤«¤é6·î3Æü¤Þ¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Á¥­¥ó¥Õ¥£¥ì¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤È¡ÖÏÂÉ÷¥Á¥­¥ó¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤ò550±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é300±ß°ú¤­   ¡Ö¥±¥ó¥¿¥é¥ó¥Á¡×¤ÏËèÆü10»þ¤«¤é15»þ¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ë¥Ý¥Æ¥È¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£   º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é£²¼ïÎà¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤ª