»Í¹ñÅÅÎÏÁ÷ÇÛÅÅ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÌë¡Ê6Æü¡Ë¸á¸å8»þ53Ê¬¤«¤é¸á¸å10»þ17Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤ÎÌó3300¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ±ÄÁãºà¡ÊÁã¤ÎºàÎÁ¡Ë¤¬ÀßÈ÷¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ º£Î¤Ä®¾åÊ¡²¬Ä®´Ñ¸÷Ä®´Ñ¸÷ÄÌÌÚÂÀÄ®Æï¾åÄ®ºùÄ®¾ïÈØÄ®²Ö±àÄ®Æ£ÄÍÄ®¾¾ÆìÄ®