¥Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï6Æü¡¢¥Ù¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬8Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤òË¬Ìä¤·¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑÌäÂê¤ÎÂåÉ½¼Ô¤È¤â²ñÃÌ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆüÄø¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÊÆÃæ¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤â6Æü¡¢¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬º£½µ¸åÈ¾¤Ë¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤òË¬¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈËÇ°×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ