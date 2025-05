PCの起動時にOfficeアプリを読み込んで起動時間を短縮する「スタートアップブースト」を導入することをMicrosoftが発表しました。この変更は、まず2025年5月中旬にWordに適用され、順次他のOfficeアプリにも適用される予定です。Microsoft is giving its Office apps a speed boost | The Vergehttps://www.theverge.com/news/637469/microsoft-office-speed-boost-faster-launchOffice is too slow, so Microsoft is making it lo