TBS系『よるのブランチ』(毎週水曜後11:56)では、7日、14日の2週にわたって、「韓国ロケSP」を送る。ミキ、秋元真夏がスタジオを飛び出し、韓国・ソウルでZ世代に大人気のグルメや最新スポットを巡る。【写真】Kep1erやSAY MY NAMEも!出演者ら7日の放送では、SAY MY NAMEのHITOMIとMEIがスペシャルゲストとして登場。TikTokで話題のグルメ「チュクミ」をミキ、秋元と一緒に堪能する。さらに、HITOMIとMEIが、SAY MY NAME