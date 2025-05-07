º£¤«¤é80Ç¯Á°¡½¡½¼«¤é¤Î´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢ºß³°Ë®¿Í¤ÎµßºÑ¤ËËÛÁö¤·¤¿°ì¿Í¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¾¾Â¼µÁ»ÎÃË¡Ê¤®¤·¤ª¡Ë¡£³°¸ò´±¡¦¿ù¸¶ÀéÀ¦¡Ê¤Á¤¦¤Í¡Ë¤¬¡ÖÌ¿¤Î¥Ó¥¶¡×¤Çµß¤Ã¤¿¥æ¥À¥ä¿Í¤Ï¤ª¤è¤½6000¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¾¾Â¼¤Ï»äºâ¤òÅê¤²¤¦¤Ã¤Æ¤½¤Î10ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Ö6Ëü¿Í¡×¤â¤ÎÆüËÜ¿ÍÆñÌ±¤òÀ¸´Ô¤µ¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¸¤­ÃÏ¹ö¡×¤«¤éÆüËÜ¿Í6Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¡ÖÃË¡×Éð¹ü¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢¤À¤¬Æ·¤Ë¤Ï¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡Ò¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Ó19