ÌøÄ®¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿5ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤ÇÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö3ÈÖº¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¡£¡Ö½ÐÍè²á¤®¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£½é²ó1»à»°ÎÝ¤Çº¸Á°¤Ø¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤¹ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¡£»Í²óÌµ»àËþÎÝ¤Ç¤ÏÃæÁ°2ÅÀÂÇ¡¢¸Þ²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤âº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£4Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é3ÈÖ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÎÌò³ä¤ò¹Í¤¨¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£