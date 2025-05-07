¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î10°Ì¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡Àï¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À(C)Getty Images¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡¢5·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¢¥ßGP·è¾¡¤Ç10°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë²ÃÆþ4ÀïÌÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë·×4¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÈó¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¡© ³ÑÅÄ¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¥µ¥¦¥¸GP¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å½éÆü¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¤Ç¤ÏQ1ÇÔÂà¤È¤¤¤¦