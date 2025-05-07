°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½»Âð¡á5Æü¡¢Àîºê»ÔÀîºê¶èÀîºê»ÔÀîºê¶è¤Î½»Âð¤Ç²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯12·î20Æü¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Ö¾¯¤·½Ð¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤«¤é½êºß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£23Æü¤Ë¤Ï²¬ºê¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï¤³¤Î´Ö¤Ë»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î20Æü¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤«¤é