¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¥ª¥Þ¡¼¥ó³°Ì³¾Ê¤Ï6Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤ÎÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤¬¹È³¤¤Ç¤ÎÊÆ¹ñÁ¥¤Ø¤Î¹¶·â¤ò»ß¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤â¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Ø¤Î¶õÇú¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÐÊý¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñ±ÄÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£