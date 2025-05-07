ORANGE RANGE¤Î¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤¬¡¢5·î7ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô67Ëü322²ó¤òµ­Ï¿¡£¡ÚÆ°²è¡Ûº£Ä°¤¤¤Æ¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¡ªORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×MVÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯42Ëü2840²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯5·î12