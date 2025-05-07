¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£±¡½£·ºå¿À¡Ê£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö£¸ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½é¥¹¥¿¥á¥ó¡££¶ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó¤Ëºå¿À¡¦´äºê¤«¤éÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¥Ð¥ó¥È¤òÊáµå¸å¤Î°ìÎÝÁ÷µå¤¬ËÜÎÝÂ¦¤Ë¤½¤ì¡¢¼ê¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¥­¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿²¬ËÜ¤¬ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¡£º¸Éª¤Î¶ÚÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÉÂ±¡¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤ØÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¼çË¤¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ß