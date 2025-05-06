µð¿Í¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡Ö£¸ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿±ºÅÄ¡£½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÃæÌî¤Îµ¾ÂÇ¤òÊáµå¤·¤¿¸å¡¢°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¤¿¤¬±¦Êý¸þ¤Ë¤½¤ì¡¢·üÌ¿¤Ë¼ê¤ò¿­¤Ð¤·¤ÆÊáµå¤·¤¿°ìÎÝ¼ê¡¦²¬ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È¸òºø¤·Å¾ÅÝ¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÄË¤ß¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ôÊ¬¸å¤ËµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²ðÊú¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éº¸Éª¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£¤½¤Î¸å¤Ï