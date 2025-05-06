¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£±¡½£·ºå¿À¡Ê£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬²¬ËÜ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¡¢°ì´Ý¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¡£ÃæÌî¤Î¥Ð¥ó¥È¤ò½èÍý¤·¤¿»°ÎÝ¼ê¡¦±ºÅÄ¤ÎÁ÷µå¤¬¤ä¤ä±¦Â¦¤Ë¤½¤ì¡¢Êáµå»þ¤ËÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎÃæÌî¤È¸òºø¤·¤¿¡£¼çË¤¤Ïº¸ÉªÉÕ¶á¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î¸å¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø²¼¤¬¤ê¸òÂå¡£ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò