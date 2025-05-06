[5.6 J2Âè14Àá ÀéÍÕ 1-2 ÂçµÜ ¹ñÎ©]RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎMF¾®Åç´´ÉÒ¤¬2¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾ÀÜÍí¤àÂç³èÌö¤Ç¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¼ó°Ì·âÇË¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢MF¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤«¤é¤Î±¦CK¤ò¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥ÈºÝ¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤ÇFWË­ÀîÍºÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤­¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥ê¥Ã¥¯CK¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¯¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤ä¤ä¶Ã¤­¤Þ¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾®Åç¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«