ÃËÀ­¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÕ¤­¹ç¤¤¤¿¤¤½÷À­¤È·ëº§¤·¤¿¤¤½÷À­¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈà½÷¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À­¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¡Ö°ìÀ¸Åº¤¤¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦½÷À­¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ã¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤ÇÌÀ¤ë¤¤À­³Ê¾Ð´é¤ÎÁÇÅ¨¤Ê½÷À­¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÃËÀ­¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê½÷À­¤È¤Ï¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ë¤È´¶¤¸¡¢°ìÀ¸Åº¤¤¿ë¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è