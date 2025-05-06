¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£±¡½£·ºå¿À¡Ê£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬ºå¿ÀÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æº£µ¨ºÇÃ»¤Î£³²ó£·£´µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢£¸°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¤Ç£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï½é²ó¤«¤é£³¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç£²¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤¤Åêµå¤È¤Ê¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤Îµå¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢£²¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã