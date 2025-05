歌手の宇多田ヒカルが5月2日、新曲「Mine or Yours」を配信。そのミュージックビデオが公式YouTubeチャンネルにて7日午後9時にプレミア公開される。【画像】宇多田ヒカル新曲「Mine or Yours」ジャケット写真「宇多田ヒカル Gold 〜また逢う日まで〜」や「何色でもない花」も手掛けた山田智和氏が監督を務めた。同曲はリリース日にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて初パフォーマンスが公開され、公開3日で300万回再生