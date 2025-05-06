¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤ÎÀ§Èó¤ò½ä¤êµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢All AboutÊÔ½¸Éô¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¹âÎð¼Ô¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤ë¤Ù¤­¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿²óÅú¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÖÇ¼¤ÎÉ¬Í×À­¤È¤½¤ì¤òÁË¤à¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÊÉ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÌÈµö¤ÏÊÖÇ¼¤·¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¹âÎð¤ÎÉã¿Æ¤Ë¡È±¿Å¾¤ò¤ä