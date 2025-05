『SETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下:セトラスホールディングス presents TGC 香川 2025)』が2025年5月6日(火・祝)にあなぶきアリーナ香川にて開催され、映画「女神降臨 After プロポーズ編」に出演する綱啓永と、本作の主題歌「ときめき」を歌唱するKucciが登場した。香川県での開催は今回が初となる。『SETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』綱