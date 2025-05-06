¼ç±é±Ç²è¤Î¥¦¥é¥¬¥ï¸ø³«¡ª¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëKōki¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?¥¹¥Ã¥Ô¥ó¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#½÷¿À¤Î¥¦¥é¥¬¥ï¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö½÷¿À¹ßÎ× After ¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÊÔ¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶¦±é¤¹¤ëÈþ»³²ÃÎø¤ä¿¼Èø¤¢¤à¤ÈÉô²°Ãå»Ñ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¤¦¤Ä¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤â (koki¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@koki¤è¤ê)(º¸¤«¤é)¿¼Èø¤¢