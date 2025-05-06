¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2016¡×²¦¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¤Î±·ÏÂ¹°¡Ê41¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î2½µÏ¢Â³½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö±·¡¢»Ë¾å½é¤ä¤Í¤ó¡£2½µÏ¢Â³¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡£±·¤Ï¡ÖÀè½µ¤âÌ¾»ú¤Î²ó¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£º£ÊüÁ÷¤Ï¡ÖÎ¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂçÊó¹ð²ñ¡ªÏ¢µÙ¤ÎÈè¤ì¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åSP¡×¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï