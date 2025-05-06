CÂçºå¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¿À¸Í¤Ë¾¡Íø¤·¤Æº£µ¨½éÏ¢¾¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï5·î6Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè15Àá¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ç3-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢º£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£1-1¤Ç¸åÈ¾¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF¼Æ»³¾»Ìé¤¬·è¾¡ÃÆ¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤ÎÁª¼ê¤â¶Ã¤¤¤¿¡È6¥Ð¥Ã¥¯¡É¤Ç¼é¤êÀÚ¤ê¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤Þ¤ÇÀ¸¤ó¤À¡£Éé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤âËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤Î¡È´ñºö¡É¤¬¼Â¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤ÏÌîÀïÉÂ±¡²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç