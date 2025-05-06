½÷Í¥²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢±Ç²è¡Öº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤­¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡×¡ÊÂç¶åÌÀ»Ò´ÆÆÄ¡ËÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡×Ê¡ÆÁ½¨²ð¡Ê41¡Ë¤¬¡¢20Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Îø°¦¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¤µ¤¨¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëÂç³ØÀ¸¤È¤ªÃÄ»ÒÆ¬¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Ò¥í¥¤¥óºùÅÄ²Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿¼ç±é¤ÎÇë¸¶Íøµ×¡Ê26¡Ë¤¬²Ï¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢