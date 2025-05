ゴールデンウィーク終盤となる5日、米ロックバンド、ガンズ・アンド・ローゼズが神奈川・Kアリーナ横浜で一夜限りの来日公演を開催した。同公演は、1日に韓国で開幕したワールドツアー『Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things』の2公演目にあたる。日本公演は2022年11月以来、約2年半ぶり。2016年にアクセル・ローズ(ボーカル)がスラッシュ(ギター)、ダフ・マッケイガン(ベース)