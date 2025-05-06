¥É¥ì¥¹¤Ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡Ä²Î¼ê¤ÎËãÁÒÌ¤µ©(¤¢¤µ¤¯¤é¡¦¤ß¤­¡¢64)¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖNHK¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢°µ´¬¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ÈSNS¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNHK¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Ë²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ËãÁÒ¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼ HOLDING OUT FOR A HERO¡×¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¾§¤·ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤ËX¤Ç¡ÖËÜÆü¤ÎNHK¤Î¤É¼«Ëý¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿♡½é¤á