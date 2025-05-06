WE¥ê¡¼¥°¤Ï6Æü¡¢¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2024-25 SOMPO WE¥ê¡¼¥°Âè20Àá¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÈÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¤Î°ìÀï¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢WE¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¡Ê¢¨¥ê¡¼¥°Àï¡¦¥«¥Ã¥×Àï´Þ¤à¡Ë¤ÎºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¿ôµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ¿¤Ï¡¢2024-25 WE¥ê¡¼¥° ¥¯¥é¥·¥¨¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¥ì¥¸¡¼¥ÊÂÐINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Çµ­Ï¿¤µ¤ì¤¿¤Î¡Ö21,524¿Í¡×¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ïº£µ¨Âè13Àá¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¥ì¥¸¡¼¥ÊÂÐ»°É©½Å¹©±º