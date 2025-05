ボーイズグループRIIZEの新曲『Ember to Solar』のトラックビデオが公開される。【写真】ショウタロウ、故郷・座間に出没本日(5月6日)18時、RIIZEの1stフルアルバム『ODYSSEY』の収録曲『Ember to Solar』のトラックビデオはRIIZEの公式YouTubeチャンネルで公開される。レトロなアニメーションとRIIZEのパワフルなパフォーマンスを同時に見ることができるダイナミックな映像で人々を楽しませる予定だ。特に、『Ember to Solar』